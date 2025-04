Medien: Zeitplan für Flicks Spezialvertrag steht

IMAGO/ Matthieu Mirville

Hansi Flick soll langfristig Trainer des FC Barcelona bleiben

Dass der FC Barcelona mit Erfolgstrainer Hansi Flick verlängern will, dürfte kaum überraschen. Nun gibt es weitere Informationen, wie der genaue Zeitplan zur Verlängerung mit dem Deutschen aussieht, der bei Verträgen seine ganz eigene Marotte hat.

Hansi Flick und der FC Barcelona, das scheint zu passen. Und zwar so gut, dass Barca den Coach gern langfristig binden würde. Dieser hatte die Verantwortlichen erst am zurückliegenden Wochenende durch den Erfolg im spanischen Pokalfinale gegen Real Madrid (3:2 nach Verlängerung) jubeln lassen, ist mit seinen Stars auf dem Weg zum Titel in La Liga und hat zudem noch die Chance auf den Champions-League-Triumph.

"Flick weiß, dass wir wollen, dass diese [Erfolgs-]Phase so lange wie möglich dauert", sagte der verlängerungswillige Barca-Präsident Joan Laporta kürzlich. Doch Flicks aktuelles Arbeitspapier ist "nur" bis Sommer 2026 datiert. Der Deutsche ließ sich bislang nicht stressen, wohl auch, weil er ungewöhnliche Anforderungen an die Ausgestaltung hat.

"Hansi bevorzugt kurze Laufzeiten, das sieht man an seinem aktuellen Vertrag", ordnete Laporta ein. Und so soll es laut übereinstimmenden Medienberichten deshalb auch bleiben.

Denn wie "Bild", "Mundo Deportivo" und "Sky" berichten, steht Flick unmittelbar vor einer Verlängerung, aber eben "nur" bis Sommer 2027.

Laut "Bild" ist sogar schon in allen Punkten Einigkeit erzielt worden, Flicks Star-Berater Pini Zahavi soll bereits seit mehreren Monaten im Austausch mit den Verantwortlichen gewesen sein. Beim nächsten Besuch Zahavis in Barcelona soll nun die Unterschrift erfolgen. Im kommenden Monat sei es soweit.

FC Barcelona: Verlängerung mit Flick in den nächsten zwei Wochen?

"Mundo Deportivo" und "Sky" vermelden ebenfalls eine grundsätzliche Einigung, verweisen jedoch darauf, dass noch kleinere Details fehlen würden. Das spanische Portal hat derweil sogar noch genauere Details zum Zeitpunkt. Demnach hat man aus dem Umfeld von Flick erfahren, dass es in der zweiten Maiwoche soweit sein wird.

Die Bekanntgabe soll allerdings - aufgrund der Tatsache, dass Barca in der Liga und in der Champions League noch wichtige Spiele vor sich hat - erst nach Saisonende erfolgen.

Wie die "Marca" berichtet, liegt ein weiterer Grund für die Zurückhaltung in Sachen offizieller Verkündung zudem in den Problemen der Katalanen, das Financial Fairplay der Liga einzuhalten. Durch die Auflagen wird es Barca erschwert, Spieler zu verpflichten und Verträge zu verlängern. Denn Flick und seinem Trainer-Team winkt im Zuge der Verlängerung wie im Fußballgeschäft üblich auch eine Gehaltserhöhung.

Flick selbst hatte in den letzten Wochen immer wieder betont, wie wohl er sich bei Barca fühle.

Vor dem Champions-League-Halbfinale am Mittwochabend gegen Inter Mailand (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) wiegelte er Fragen zu seiner Zukunft allerdings ab. "Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen", sagte er auf eine Frage nach einer möglichen Verlängerung. Jetzt stehe erst einmal das Sportliche im Vordergrund.