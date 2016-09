Eto'o springt Xavi im Streit mit CR7 bei

Eto'o nimmt Xavi in Schutz

Im Zwist zwischen CR7 und Xavi hat sich mit Samuel Eto'o ein Dritter eingeschaltet. Der Ex-Barça-Angreifer steht dem Spanier bei und wettert gegen den Ballon d'Or.

Xavi hatte vor Kurzem dem Radiosender "Cadena SER" gesagt, dass Cristiano Ronaldo zwar ein "außergewöhnlicher" Spieler sei, aber im Leben nicht an das Niveau eines Lionel Messi heranreiche. Dieser sei besser als all seine Konkurrenten. "Messi wird die Nummer eins sein, so lange er will. Er ist jedem überlegen und ist der beste Spieler der Welt, außer du hältst es mit Real Madrid."

Die Antwort von CR7 ließ nicht lange auf sich warten: Er selbst habe drei Mal den Ballon d'Or gewonnen, die begehrte Auszeichnung für den besten Spieler der Welt, während Xavi niemals diese Trophäe in den Himmel habe haben dürfen. Und fügte noch hinzu, dass der Spanier es anscheinend sowieso nur auf Aufmerksamkeit abgesehen habe. ""Er spielt in Katar oder was weiß ich. Die, die Aufmerksamkeit wollen, sprechen über mich."

Samuel Eto'o hingegen schien diese Auseinandersetzung und vor allem der Schuss gegen seinen ehemaligen Mitspieler nicht gefallen zu haben. Aus seiner Sicht ist es der Unfairness des Awards geschuldet, dass Xavi niemals den Titel für den besten Spieler erhalten habe. "Wäre der Ballon d'Or ein fairer Award, dann hätte Xavi ihn fünf oder sechs Mal gewonnen", sagte der Kameruner "El Larguero", und schloss an: "Xavi verdient allen Respekt der Welt."