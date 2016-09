Düsseldorfs Fink fällt aus

Düsseldorfs Oliver Fink musste gegen Bochum ausgewechselt werden

Mittelfeldspieler Oliver Fink vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wird aufgrund einer Achillessehnenreizung für die Begegnung am kommenden Freitag bei Eintracht Braunschweig ausfallen. Dies gab die Fortuna bekannt.

Schon in der ersten Hälfte des Spiels der Fortuna gegen Bochum hatte Trainer Friedhelm Funkel Fink auswechseln müssen. "Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Bevor eine schlimmere Verletzung auftritt, habe ich dem Trainer signalisiert, dass ich runter muss", sagte Fink.

Marcel Sobottka erlitt beim Spiel am Dienstag gegen den VfL Bochum (3:0) eine Überdehnung der Bänder am linken Schultereckgelenk nachdem er auf ebenjenes gestürzt war. Sein Einsatz für die Partie in Braunschweig ist fraglich.

Dafür konnten Marlon Ritter und Özkan Yildirim am Mittwoch wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teilnehmen und an ihrem Comeback arbeiten.