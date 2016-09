Atlético erkämpft Punkt in Barcelona

Der FC Barcelona musste sich gegen Atlético mit einem Punkt zufrieden geben

Der FC Bayern darf sich im nächsten Champions-League-Spiel auf eine harte Nuss gefasst machen: Nach einer starken Leistung entführte Atlético Madrid, der kommende Königsklassen-Gegner der Münchner, einen Zähler aus Barcelona.

Nach 90 aufreibenden Minuten musste sich der FC Barcelona im Duell mit den Madrilenen mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und hatten auch wie erwartet die größeren Spielanteile, wirklich gefährlich wurde es in den ersten 30 Minuten aber vor keinem der beiden Keeper.

In der 36. Minute scheiterte zunächst Neymar mit einem Schuss aus der Distanz, ehe fünf Minuten später der erste Treffer der Partie fiel. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Neymar flankte Andrés Iniesta von der linken Seite mit Zug zum Tor. Ivan Rakitić entwischte Filipe Luís und köpfte aus rund fünf Metern ins untere rechte Eck zur 1:0-Pausenführung für den amtierenden Meister ein.

Messi verletzt raus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Atlético stärker, ohne jedoch gefährlich vor Marc-André ter Stegen aufzutauchen. Die erste Hiobsbotschaft erreichte die Fans im Camp Nou dann nach knapp einer Stunde. Nach einem Tritt auf den rechten Fuß musste Lionel Messi verletzt ausgewechselt werden. Nur wenige Sekunden später stach Atlético eiskalt zu. Der eingewechselte Ángel Correa düpierte Javier Mascherano und setzte seinen Schuss von der Strafraumgrenze an den Innenpfosten. Ter Stegen konnte dem Schuss nur noch hinterherschauen und den Ball aus dem Netz fischen.

Quasi im direkten Gegenzug vereitelte Madrid-Keeper Jan Oblak mit einer Glanzparade das mögliche 2:1 durch Neymar. Die beiden letzten Chancen der Partie bekamen die Fans erst in der Schlussphase zu sehen. Erst setzte Piqué einen Kopfball um Zentimeter am Gehäuse vorbei, in der 88. Minute entschärfte Marc-André ter Stegen einen Kopfball von Diego Godín und lenkte das Leder über die Latte.

Mit dem einen Zähler verbesserte der FC Barcelona (Tabellenplatz drei) sein Punktekonto auf zehn, Atlético (Vierter) steht bei neun.