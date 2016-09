Köln vor Verlängerung mit zweitbestem Scorer

Osako soll langfristig ein Geißbock bleiben

Seit der Saison 2014/2015 ist Yuya Osako ein Geißbock. Der Japaner dreht in dieser Saison voll auf. Jetzt wollen sich die Verantwortlichen wohl langfristig die Dienste des Stürmers sichern.

62 Spiele hat Osako für den 1. FC Köln absolviert, schoss in drei Spielzeiten acht Tore und legte zudem acht Treffer für seine Nebenleute auf. In dieser Saison läuft es besonders gut für den 26-Jährigen. Der Angreifer ist einer der Garanten für den Erfolg des Klubs aus der Domstadt.

Beim 1:1 gegen Aufsteiger RB Leipzig erzielte er den Ausgleich, nahm den Ball nach Vorarbeit von Konstantin Rausch mustergültig mit und schoss das Leder spitzem Winkel ins Tor. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft jetzt helfen kann. Ich bin gut in Form, im Sturm kann ich meine Stärken ausspielen", sagte der Japaner nach der Partie.

Kein Wunder also, dass Sportdirektor Jörg Schmadtke nun Nägel mit Köpfen machen will. Nach Informationen des "Express" will Schmadtke den bis 2017 laufenden Vertrag schnellstmöglich vorzeitig verlängern. Das Kölner Boulevard-Blatt munkelt bereits, dass es am Montagabend auf der Mitgliederversammlung des Klubs etwas zu vermelden gibt.