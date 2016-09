Bobadilla: Endlich steht die Diagnose

Raúl Bobadilla wird dem FC Augsburg länger fehlen

Der FC Augsburg muss wie erwartet mehrere Wochen auf Stürmer Raúl Bobadilla verzichten. Wie der Tabellenelfte am Montag mitteilte, hat der 29 Jahre alte Paraguayer mit argentinischen Wurzeln eine Bänderverletzung in der linken Schulter erlitten. Eine Knochenverletzung liege nicht vor.

Wann Bobadilla, der konservativ behandelt wird, wieder zur Verfügung stehen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Bobadilla war am Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (1:0) im Mittelkreis von Gegenspieler Peter Niemeyer gefoult worden und dabei unglücklich auf der linken Schulter gelandet.

Zuvor kam der paraguayische Nationalspieler in dieser Spielzeit in vier Bundesligaspielen zum Einsatz, blieb bislang jedoch ohne Treffer. Lediglich im Pokalspiel in Ravensburg war Bobadilla bisher ein Saisontreffer vergönnt.