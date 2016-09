Baby-Alarm: Fällt Ibišević kurzfristig aus?

Ibišević ist zur Zeit oben auf

Vedad Ibišević trifft und trifft. Zuletzt schoss er sein 95. Bundesligator. Bald wird der Stürmer die 100-Tore-Marke knacken. Privat wird er in Kürze ein zweites Mal Vater. Wird er den Berlinern am Wochenende fehlen?

Über die vielen Treffer und seine gute Form freut sich der Bosnier sehr. "Es läuft gut und ist eine Bestätigung für mich, dass ich in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet habe. Ich hoffe, dass es so lange wie möglich so weitergeht", sagte Ibišević gegenüber der "B.Z.".

Acht Pflichtspiele hat der Angreifer in dieser Saison absolviert und dabei fünf Tore geschossen. Allerdings zittern die Berliner Fans ein wenig um ihren besten Stürmer. Der verriet nämlich, was ihn zur Zeit so stark macht: "Meine Frau Zerina ist schwanger, wir erwarten ein Mädchen. Ich bin total happy! Es kann jetzt jederzeit losgehen. Ich bin in Alarmbereitschaft, der Stichtag ist der 28. September." Nur wenige Tage vor dem Aufeinandertreffen mit dem HSV.

Dass Ibišević dann mit von der Partie ist, steht für ihn außer Frage. "Ich hoffe natürlich, dass es vorher passiert", gab sich der Bosnier hoffnungsvoll, fügte aber hinzu: "Ich bin beim Spiel so oder so dabei – meine Frau ist einverstanden."

Auf die Saison geschaut ist die nahe 100-Tore-Marke allerdings nicht sein Hauptziel. "Natürlich will ich das diese Saison auf jeden Fall schaffen, das ist auch mein Job als Stürmer", sagte der 32-Jährige, "viel wichtiger ist aber, dass Hertha in dieser sehr ausgeglichenen Liga so schnell wie möglich viele Punkte sammelt. Gegen den HSV wollen wir Sonnabend im Heimspiel die nächsten Zähler holen." Dann wohl mit Ibišević.