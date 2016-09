Gladbachs Hazard beendet Chelsea-Gerüchte

Hazard bekennt sich zu Gladbach

Eigentlich hat Thorgan Hazard nie wirklich für Chelsea gespielt, auch wenn er offiziell vom englischen Top-Klub nach Gladbach wechselte. Zuletzt stand allerdings aufgrund guter Leistung eine Rückkehr an die Stamford Bridge im Raum.

Die Borussia hat Hazard mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet. Eigentlich müssten sich die Fans vom Niederrhein keine Gedanken über einen Abgang des Mittelfeldmannes machen. Doch zuletzt gab es Spekulationen, die durch die "Bild" angeheizt wurden, Chelsea würde eine Rückkauf-Klausel in Höhe von 15 Millionen Euro ziehen wollen.

Jetzt äußerte sich der Spieler selbst und erteilte allen Spekulationen über einen Wechsel noch einmal deutliche eine Absage. "Daran denke ich null." Der 23-Jährige ahnt aber, dass es nicht das letzte Wort sein wird, das er zu diesem Thema fallen lassen muss. "Das Thema ist in den Medien wieder aufgekommen. Und das wird wohl auch weiter so sein, wenn ich gut spiele", ahnt Hazard. Und das tut er zur Zeit definitiv: Drei Tore und eine Vorlage in fünf Partien zeigen die Stärke des Belgiers, der betont: "Ich habe mit niemandem vom FC Chelsea gesprochen, und bin froh, Spieler bei Borussia zu sein."

Hoffnungsvoll gegen Barça

Für die Borussia geht es am Mittwoch gegen den FC Barcelona. Darauf freut sich der flexibel einsetzbare Spieler ganz besonders. "Als kleines Kind hat man den Zauber nur im Fernsehen gesehen. Und jetzt bin ich mittendrin und stehe in der Champions League auf dem Platz. Das ist jedes Mal wie ein Traum, der wahr wird."

Dass es gegen Barça auch mit einem Sieg klappen kann, glaubt der 23-Jährige ganz sicher. Zwar sei bei der ersten Partie in der Königsklasse bei Manchester City ein Klassenunterschied erkennbar gewesen, "weil wir einen schlechten Tag erwischt hatten", aber das soll gegen den spanischen Meister nicht mehr passieren. "Wenn wir unsere beste Leistung abrufen, haben wir gegen jedes Team eine Chance."

Dass Messi nicht dabei ist, findet der Gladbacher schade, "aber für uns ist das ein Vorteil, auch wenn da Barça noch andere Ausnahmekönner hat." Ein Vorbild war Messi allerdings nie für ihn. "Meine Helden waren Zidane, Ronaldoinho oder Thierry Henry." Für seinen zwölfjährigen Bruder Ethan soll Hazard, wenn möglich, das Neymar-Trikot besorgen.