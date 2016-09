Hoeneß: Lahms Zukunftspläne "konkret"

Philipp Lahm bekommt Tipps von Uli Hoeneß

Philipp Lahm spielt seit seinem elften Lebensjahr mit kurzer Leih-Unterbrechung beim VfB Stuttgart für den FC Bayern. Nun werden seine Zukunftspläne beim Rekordmeister laut dem designierten Vereins-Präsidenten Uli Hoeneß "konkret". Darüber hinaus sieht dieser Ähnlichkeiten zu seinen eigenen Manager-Anfängen.

"Insbesondere die letzten zwei, drei Jahre habe ich beobachtet, wie Philipp auf seine Zukunft hinarbeitet und was er im Hintergrund für Aktivitäten entwickelt", sagte Hoeneß der "Sport Bild" und sieht "tatsächlich Parallelen zu meinen Anfängen als Manager." Nach einer Knieverletzung war Hoeneß bereits im Alter von 27 Jahren Manager beim FC Bayern geworden, schon zu Spielerzeiten hatte er sich für die Geschäfte der Münchener interessiert - wie Philipp Lahm.

Er habe immer auf diesen Job beim Rekordmeister hingearbeitet. "Dass ich diese Ambitionen nun auch bei Philipp sehe, freut mich da natürlich", verriet der 64-Jährige, der selbst im November höchstwahrscheinlich wieder zum Präsidenten des Vereins gewählt wird.

Lahm habe bereits mit ihm gesprochen. "Ich weiß auch, dass er sich mit Karl-Heinz darüber unterhalten hat", so Hoeneß mit Hinblick auf den Vorstandsvorsitzenden Rummenigge, der sich für ein Engagement Lahms aussprach. Der Weltmeister von 2014 bereite sich schon ernsthaft darauf vor. "Er macht sich schon konkrete Gedanken über eine Zukunft nach seiner Spieler-Karriere beim FC Bayern", weiß Hoeneß.

Lahm bereitet sich gut vor

Unter anderem gründete der Bayern-Kapitän nach Informationen der "Sport Bild" bereits 2015 die Philipp Lahm Holding GmbH, mit der er sieben Beteiligungen an Firmen, Start-Ups und einem Finanz-Investor hält. Zudem sei er bereits dabei, Kontakte auf dem Wirtschaftsparkett zu knüpfen.

Den Tipp gibt ihm auch Mentor Hoeneß: "Wenn Philipp hier nicht nur der Repräsentant werden will, sondern jemand, der auch etwas zu sagen hat, dann muss er die Fähigkeit mitbringen, sich vernetzen zu können." Ein großes Lob bekommt der 32-Jährige dann auch noch von seinem Boss in spe: "Was mir besonders gefällt ist, dass er nicht nur seinen Namen spazieren trägt und hofft, dass alles mit dem Etikett 'Weltmeister Philipp Lahm' von allein läuft, sondern er sich in die Dinge richtig einarbeitet. Er hat ganz klare Vorstellungen."

Diese klaren Vorstellungen wird er mindestens bis 2018 allerdings noch als aktiver Spieler verfolgen. Solange gilt nämlich sein Vertrag bei den Bayern. Lahm hatte stets daran festgehalten, dann seine Karriere beenden zu wollen.