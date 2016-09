FC-Knipser kann sich "Verbleib vorstellen"

Yuya Osako fühlt sich in Köln pudelwohl

Kölns Yuya Osako hat einen Lauf. Zweimal in Serie traf der Angreifer in der Bundesliga zuletzt. Jetzt hat der Japaner zu seiner Zukunft bei den Domstädtern Stellung genommen.

Ich kann mir vorstellen, beim FC zu bleiben. Der Verein hat viel für mich gemacht und ich fühle mich wohl hier. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Fußball und alles andere wird dann komme", sagte Osako auf der Klub-Homepage.

Die Schwierigkeiten in der Vorsaison hat der 26-Jährige mittlerweile abgehakt. "Ich habe nur daran gedacht, dass ich weiter hart arbeiten und mich anbieten muss, damit ich wieder auf dem Platz stehen kann. Nur so kann ich ja auch zeigen, was ich kann", so Osako, der mit den Kölnern seit zehn Spielen ungeschlagen ist.

"Haben etwas aufgebaut"

"Ich glaube, Selbstvertrauen ist das Wichtigste für einen Fußballer. Ich fühle mich im Sturm am wohlsten und da habe ich dann auch dieses nötige Selbstvertrauen", kommentierte Osako seine aktuelle Form, die er auch auf die Entwicklung des Teams zurückführte: "Wir haben bisher in dieser Saison als Mannschaft etwas sehr gutes aufgebaut. Dies gilt es fortzuführen und dazu gehört auch, dass jeder einzelne Spieler auf dem Platz hart kämpft."

Am Samstag stehen die Kölner vor einer wahren Herkules-Aufgabe. Das Stöger-Team muss in der Allianz Arena gegen Bayern München antreten. Sollte die Serie der ungeschlagenen Spiele danach noch bestand haben, dürfte man beim Tabellendritten endgültig von Europa träumen.