Medien: HSV intensiviert Sportchef-Suche

Dietmar Beiersdorfer und der HSV müssen einen Umbruch angehen

Der Hamburger SV intensiviert offenbar die Suche nach einem neuen Sportdirektor. Klubchef Dietmar Beiersdorfer, der das Amt seit der Entlassung von Peter Knäbel im Mai in Doppelfunktion ausübt, soll sich in Zukunft wieder ganz auf die Rolle des Vorstandsvorsitzenden der HSV Fußball-AG konzentrieren.

"Es war immer klar und kommuniziert, dass wir uns nach der Transferperiode mit der Situation beschäftigen. Dieses machen wir mit der nötigen Ernsthaftigkeit", sagte Beiersdorfer der "Bild".

Der neue Sportdirektor solle bestenfalls ein Gespür für junge, talentierte haben, die später gewinnbringend weiter verkauft werden sollen. Gerüchten zu Folge steht Horst Heldt, der beim FC Schalke nach der letzten Saison aufhörte, auf dem Zettel der Hanseaten.

Der 52-Jährige Beiersdorfer ist nach dem Rauswurf von Trainer Bruno Labbadia in der Hansestadt in die Kritik geraten. Der neue HSV-Coach Markus Gisdol ist bereits der fünfte Trainer in der zweijährigen Amtszeit von Beiersdorfer. Am Samstag (15:30 Uhr) soll im Spiel gegen Hertha BSC der erste Schritt in Richtung Besserung geschehen.