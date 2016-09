HSV-Spieler "sollen von Laufwegen träumen"

Markus Gisdol hat klare taktische Vorgaben

Markus Gisdol steht vor seinem ersten Bundesligaspiel auf der Bank des Hamburger SV. Gegen Hertha BSC hat der neue Trainer kaum personelle Sorgen und blickt dem wichtigen Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gelassen entgegen, wie er auf der Pressekonferenz vermeldete.

"Wir wollen in der Kabine die nötige Lockerheit vermitteln. Mein großer Vorteil ist, dass ich ausgeruht bin und mit meinem Trainerteam dies auch ausstrahlen kann", so der 47-Jährige. Schnellstmöglich will er "mit allen Spielern Einzelgespräche führen". Bis zum Samstag solle "60-70 Prozent der Mannschaft erledigt" sein. Für weitere Gespräche sei in der kommenden Länderspielpause Zeit.

Für das Spiel gegen die Hertha habe Gisdol lange am richtigen Matchplan getüftelt: "Der Kopf hört momentan nicht auf zu rattern. Man überlegt, welche Veränderungen das Team schon vertragen kann und was vielleicht zu viel ist. Es gilt das richtige Rezept zu finden."

Im Rezept könnte vor allem das von Gisdol bevorzugte Pressing-Spiel stehen. Allerdings weiß der Schwabe auch, dass die Spieler die Taktik "verinnerlichen" müssen. "Wenn die Spieler irgendwann von den Laufwegen träumen, dann sind wir auf einem richtigen Weg. Der eine fasst die Spielidee dabei schneller auf als der andere. Das ist aber ganz normal", gab der Trainer zu Protokoll. Wichtige Erkenntnis sei bereits jetzt schon, dass die Mannschaft "gewillt" sei.

Personell kann Gisdol beinahe aus dem Vollen schöpfen. Allein bei Albin Ekdal müsse man abwarten, "inwiefern er belastbar ist". An den Schweden setzte er noch ein deutliches Signal hinterher: "Wenn er sich gut präsentiert, ist er für das Spiel in Berlin definitiv auch eine Option."