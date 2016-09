Huntelaar-Einsatz für Schalke fraglich

Klaas-Jan Huntelaar könnte gegen Gladbach zum Zuschauen verdammt sein

Klaas-Jan Huntelaar droht auch im Bundesligaspiel des punktlosen Tabellenletzten FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach auszufallen.

#Weinzierl: @KJ_Huntelaar ist nach wie vor nicht im Training. Auch @BeneHoewedes hat leider einen Schlag abbekommen. Da müssen wir abwarten. — FC Schalke 04 (@s04) 30. September 2016

Der Torjäger aus den Niederlanden ist nach Angaben von Schalke-Trainer Markus Weinzierl noch immer stark erkältet und konnte am Freitag nicht trainieren.

Huntelaar hatte am Donnerstag schon in der Europa-League-Begegnung mit RB Salzburg (3:1) gefehlt. In dieser Partie hatte Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. "Ich denke, dass er spielen wird", kündigte Weinzierl für die Partie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den Champions-League-Starter aus Mönchengladbach an.

Nach dem überzeugenden Auftritt in der Europa League habe man nun "Selbstvertrauen geholt". Die aktuelle "Drucksituation" habe man sich "selbst eingebrockt". Umso wichtiger erscheint der "Turnaround" gegen Galdbach, so der Schalke-Trainer.

Dabei liegt das Augenmerk auch auf Sorgenkind Breel Embolo. Der Neuzugang konnte in den ersten Bundesligaspielen noch keinen Treffer verbuchen. Dennoch: "Breel Embolo arbeitet extrem viel für das Team, er ist unangenehm für den Gegner. Ich wünsche ihm, dass er bald trifft", so sein Förderer. Vor allem, wenn sein niederländischer Sturm-Partner ausfallen sollte, ist der Schweizer doppelt gefragt.