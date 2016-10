Stindl schlägt Auswärts-Alarm

Lars Stindl kritisiert die Punkteausbeute in Auswärtsspielen

Die Leistungen von Borussia Mönchengladbach in der noch jungen Saison schwanken bedenklich. Nun hat Kapitän Lars Stindl Alarm geschlagen. Speziell auswärts müssten mehr Punkte her.

Lars Stindl äußerte sich gegenüber der "Bild" kritisch nach der 0:4-Klatsche auf Schalke. "Wir hatten eine Riesen-Chance, oben ran zu rutschen, bis auf Platz zwei. Diese Niederlage ist schon schwierig zu verarbeiten", sagte der 28-Jährige und fuhr fort: "Das ist für uns ein sehr gefährlicher Ritt. Allen muss klar sein: Es gibt keine Garantie dafür, dass wir ständig weiter unsere Heimspiele gewinnen. Deshalb ist es total wichtig, dass wir endlich Konstanz in unsere Auswärts-Leistungen bekommen."

Aktuell rangieren die Fohlen auf dem neunten Tabellenplatz, holten von ihren zehn Zählern aber nur einen einzigen in der Ferne, beim 1:1 in Leipzig. Die beiden anderen Auswärtsspiele gegen Freiburg (1:3) und Schalke gingen verloren. Zuhause zeigt die Elf vom Niederrhein ein anderes Gesicht und holte im Borussia-Park die volle Punkteausbeute dank der Siege gegen Leverkusen (2:1), Bremen (4:1) und Ingolstadt (2:0).

Schwere Aufgabe auswärts

"Wir müssen unsere Heimpunkte endlich mal vergolden, indem wir auswärts nachlegen", forderte nun Angreifer Stindl: "So bringen wir uns immer nur selbst in die Bredouille. Weil wir nach jeder Auswärts-Niederlage wieder den Druck haben, zuhause unbedingt gewinnen zu müssen." Das wäre am nächsten Spieltag in zehn Tagen im heimischen Stadion gegen den HSV wieder der Fall.

"Natürlich haben wir auswärts auch schon ordentliche Leistungen gebracht, aber ohne uns zu belohnen. Deshalb müssen wir in Zukunft auswärts unsere Denkweise ein bisschen umstellen – und uns etwas anderes einfallen lassen", weiß Stindl. Das Problem: Das nächste Auswärtsspiel steht am 22.10. in München gegen die Bayern an. Einfacher wird es also nicht, Auswärts-Punkte zu sammeln.