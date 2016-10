Hannover befördert Talent Huth zum Profi

Elias Huth (r.) ist ab sofort Profi bei Hannover 96

Weichenstellung für die Zukunft bei Hannover 96: Der Zweitligist hat Nachwuchsstürmer Elias Huth zum Profi befördert.

Der 19-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen am Mittwoch seinen ersten Lizenzspieler-Vertrag. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Elias hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und den Übergang vom Nachwuchs- in den Herrenbereich sehr gut bewältigt. Wir werden ihn jetzt weiterhin sukzessive aufbauen. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten sind wir alle auch von seinem ausgeprägt guten Charakter begeistert. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Anfragen für einen Verbleib bei uns entschieden hat", erklärt 96-Sportchef Christian Möckel.

Der Youngster ist begeistert: "Für mich geht mit dem Profivertrag bei Hannover 96 ein erster Traum in Erfüllung. Doch damit bin ich noch lange nicht am Ziel. Ich werde weiter hart arbeiten, um irgendwann dann auch mein erstes Spiel in der Profimannschaft zu absolvieren. In Hannover sehe ich für mich die besten Möglichkeiten, mich sportlich über die U21 weiter zu entwickeln".