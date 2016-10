Neuer Tiefpunkt: Mainz II sortiert Beister aus

In Mainz endgültig außen vor: Maxi Beister

Es ist noch nicht lange her, da glänzte Maximilian Beister regelmäßig auf großer Bühne in der 1. Bundesliga.

Heute stellt sich die Situation des früheren U21-Nationalspielers freilich anders dar: Nachdem der mittlerweile 26-Jährige schon seit Monaten nur noch mit der U23 von Mainz 05 trainieren durfte, wurde er nun auch aus der Drittliga-Vertretung der Rheinhessen ausgeschlossen. Der Grund: Mangelnde Einstellung.

Sandro Schwarz, Coach des derzeitigen Liga-Schlusslichts, erklärte seine Entscheidung am Mittwoch: "Ich möchte das Gefühl haben, dass alle davon beseelt sind, sich in die Gemeinschaft einzuordnen", so der 37-Jährige vielsagend. Ganz überraschend kommt die Maßnahme nicht: Schon vor drei Wochen hatte der Übungsleiter ein klares Signal gesendet, als er Beister in der Partie gegen Werder Bremen II (1:2) nach indiskutabler Leistung schon im ersten Durchgang vom Platz holte.

Der nächste Tiefschlag für den schussgewaltigen Linksfuß, der im Sommer kurz vor einem Wechsel nach Darmstadt stand, nach zähen Verhandlungen und einem wochenlangen Probetraining jedoch nicht verpflichtet wurde. Nach seiner Rückkehr zum FSV bleib nur noch der Platz in der U23 - bis jetzt.

Auf seinen Stationen in Hamburg, Düsseldorf, Mainz und München absolvierte Beister insgesamt 47 Bundesliga- und 67 Zweitligapartien (18 Tore, 26 Assists). Ob zeitnah weitere dazukommen, bleibt fraglich.