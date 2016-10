Rot-Weiß Erfurt holt Baumgarten zurück

Nach längerem Probetraining heuert Maik Baumgarten wieder in Erfurt an

Zurück an alter Wirkungsstätte: Maik Baumgarten ist zu Rot-Weiß Erfurt zurückgekehrt.

Nachdem der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler nach einer Saison für den Ligarivalen Hansa Rostock zuletzt vereinslos gewesen war, unterschrieb er am Donnerstag bei RWE einen Kontrakt bis zum Saisonende. Baumgarten spielte schon in der Jugend für die Thüringer, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und schaffte 2012 den Sprung in den Profikader, ehe er 2015 nach Rostock wechselte.

Maik Baumgarten (23) kehrt nach etwas mehr als einem Jahr an den Steigerwald zurück. Mehr 👉 https://t.co/KCvDkuUaqi pic.twitter.com/shV0pEiN8A — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) 6. Oktober 2016

RWE-Manager Torsten Traub freut sich über die Neuverpflichtung: "Maik trainiert jetzt schon längere Zeit bei uns mit und der Trainer konnte sich ein genaues Bild von ihm machen. Er hat in den vergangenen Wochen einen guten Eindruck hinterlassen. Schon länger war klar, dass Maik durchaus eine Option sein kann. Nach den Verhandlungen war klar, dass er es als absolute Chance sieht. Wir sind der Meinung, dass er diese Chance verdient und immer noch ein rot-weißes Herz hat".