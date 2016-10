VfL-Lazarett füllt sich: Auch Losilla fehlt

Anthony Losilla (oben) wird dem VfL Bochum länger fehlen

Bei Anthony Losilla vom VfL Bochum wurde ein Schaden am Innenmeniskus festgestellt. Voraussichtlich fehlt der Franzose seiner Mannschaft rund vier Wochen.

Seit gut zwei Wochen klagt der 30-Jährige bereits über Knieprobleme. Am Freitag wurde er erfolgreich am Knie operiert. Losilla ist beim Revierklub allerdings nicht der einzige, der zum Zuschauen verdammt ist. Kevin Stöger, der sich in der vergangenen Woche einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wird voraussichtlich sogar sechs Monate fehlen. Außerdem laborieren weiterhin Patrick Fabian (Kreuzbandriss), Tom Baack (Knöchelverletzung), Dominik Wydra (Knieverletzung) und Jannik Bandowski (Fußverletzung) an ihren Verletzungen.

Auf der anderen Seite stehen VfL-Trainer Gertjan Verbeek in Zukunft wieder Tim Hoogland und Timo Perthel zur Verfügung. Nach dem trainingsfreien Wochenende steigen beide Akteure am Dienstag wieder zurück ins Mannschaftstraining ein.