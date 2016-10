Robben winkt Startelf-Comeback

Carlo Ancelotti nimmt seine Spieler in die Pflicht

Nach dem 1:1-Unentschieden im letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln will der FC Bayern schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Am Samstag (ab 15:30 Uhr) steht die Auswärtshürde bei Eintracht Frankfurt an.

Vor dem Gastspiel in Hessen zeigte sich Münchens Trainer Carlo Ancelotti zuversichtlich, dass sein Team an die herausragenden Leistungen aus den ersten Bundesligawochen wird anknüpfen können: "Wir hatten genug Zeit, um uns auf Frankfurt vorzubereiten. Der Start nach der Länderspielpause ist wichtig für uns. Die Kritik nach dem Spiel gegen Köln war richtig, um wieder motivierter zu sein. Wir haben unsere Fehler analysiert und darüber gesprochen."

Der italienische Startrainer spricht gleichzeitig in den höchsten Tönen vom kommenden Gegner. Die Frankfurter Eintracht stehe nicht zu Unrecht auf Platz acht der Tabelle, vor allem die Leistungen in der heimischen Commerzbank Arena haben Ancelotti beeindruckt: "Frankfurt hat die letzten drei Male sehr gut gespielt. Es wird ein schwieriges Spiel für uns."

Ancelotti: "Waren etwas müde"

Dass die Bayern während der Länderspielpause mit nur fünf Profis im Training auskommen mussten, empfindet der 57-Jährige nicht als Nachteil für sein Team: "Es ist keine einfache Situation für uns, aber es ist normal."

Personell werden dem Tabellenführer für die Partie in der Mainmetropole wieder einige Alternativen mehr zur Verfügung stehen. Ancelotti bestätigte vor der Abreise nach Frankfurt, dass sowohl Arjen Robben als auch Holger Badstuber in vollem Umfang mit der Mannschaft trainieren konnten. Zumindest der niederländische Außenstürmer Robben könnte in Frankfurt sogar ein Kandidat für die Startelf werden.

Ob es Holger Badstuber erstmals nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder in den Kader schaffen wird, ließ Ancelotti noch offen. Noch nicht wieder im Mannschaftstraining hingegen steht der Spanier Javi Martínez, der in dieser Woche individuell trainierte.

Letztlich forderte der mehrfache Champions-League-Gewinner wieder vollen Einsatz von seinem Team vor seinem ersten Duell mit der Frankfurter Eintracht: "Wir waren die letzten zwei Spiele nicht gut, waren etwas müde. Ich hoffe, wir können jetzt wieder mit voller Intensität spielen."