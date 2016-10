Möhlmann wird Trainer in Münster

Möhlmann trainierte zuletzt 1860 München

Preußen Münster hat einen neuen Trainer gefunden. Benno Möhlmann übernimmt ab sofort den Cheftrainer-Posten beim Drittligisten, der erst unter der Woche sein neues Präsidium vorgestellt hatte. Er erhält einen Vertrag bis Juni 2017.

"Am Ende ging alles schnell über die Bühne. In den Gesprächen wurde deutlich, dass hier ein Projekt den Anfang nimmt", sagte Möhlmann bei seiner offiziellen Vorstellung am Samstag nach der Partie des SC Preußen gegen Wehen Wiesbaden. "Nun gilt es die sportliche Situation zu stabilisieren und zu verbessern. Wir werden nicht viel reden, sondern hart arbeiten."

Münsters neuer Präsident, Christoph Strässer, freute sich sehr über den Coup der Westfalen: "Ich bin überzeugt, dass Benno Möhlmann der Trainer ist, der uns in den kommenden Spielen weiterhelfen kann." Der Coach selbst schloss sich an: "Ich freue mich, dass ich dabei sein darf - und hoffentlich lange dabei bleiben werde."

Was die zukünftige Arbeit angeht, hielt sich der neue Mann an der Seitenlinie noch bedeckt. "Ab Dienstag werde ich mit der Mannschaft arbeiten und auch etwas zu der aktuellen Leistung der Mannschaft sagen." Er fügte allerdings an: "Ich werde mit dem aktuellen Trainerteam mindestens bis Weihnachten zusammenarbeiten."