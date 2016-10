Junuzović in Kicker-Elf des Tages

Die starke Leistung von Zlatko Junuzović wurde belohnt

Zlatko Junuzović ist vom deutschen Fußball-Fachmagazin "kicker" erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Der ÖFB-Teamspieler war am Samstagabend beim 2:1-Heimsieg von Werder Bremen in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen einer der Matchwinner.

Junuzović erzielte das 1:0 selbst und bereitete das 2:1 von Ousman Manneh vor. Er wurde deshalb zum Spieler des Spiels gekürt und als einziger Akteur mit der guten Note 2 bewertet. Sein Bremer Mannschaftskollege Florian Grillitsch spulte im zentralen defensiven Mittelfeld mit 11,34 km die meisten Kilometer der Partie ab und wurde für seine Leistung mit 3,5 benotet.

In der zweiten Liga wurde auch Guido Burgstaller in die Elf des Tages gewählt. Der ÖFB-Legionär war beim 3:0-Erfolg des 1. FC Nürnberg beim Karlsruher SC mit zwei Toren entscheidend am Sieg beteiligt.

