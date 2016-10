Zwangspause für Heidenheims Kleindienst

Tim Kleindienst fällt länger aus

Das Überraschungsteam der zweiten Bundesliga muss in den kommenden Wochen auf seinen erfolgreichsten Stürmer verzichten. Tim Kleindienst fehlt dem 1. FC Heidenheim mit einem Innenbandriss im rechten Knie. Das ergab die Untersuchung, wie der Verein mitteilte.

Der 21-Jährige zog sich die Verletzung beim 2:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag zu. Zuvor hatte er sein drittes Saisontor erzielt. "Dass sich erneut einer unserer Spieler in einem Zweikampf längerfristig verletzt, ist natürlich sehr bitter für uns", erklärte FCH Cheftrainer Frank Schmidt nach der Diagnose.

"Dennoch gilt es jetzt mit dieser Situation umzugehen. Wir hoffen, dass Tim so schnell wie möglich wiedergenesen sein wird und uns dann noch in einigen Spielen vor der Winterpause zur Verfügung steht", so Schmidt.

Nach neun Spieltagen steht der FCH nur einen Punkt hinter Eintracht Braunschweig auf Rang zwei der Tabelle.