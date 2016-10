Mainz: Beister will Neustart in Down Under

Maximilian Beister verlässt Mainz

Er galt beim HSV einst als Hoffnungsträger und schnupperte sogar an der DFB-Elf, doch plötzlich lief es bei Maximilian Beister einfach nicht mehr rund. Daran änderten auch ein Wechsel nach Mainz und ein Gastspiel beim TSV 1860 München wenig. Besser soll es nun in Down Under werden.

Nach 47 Bundesliga-, 67 Zweitliga-, drei Drittliga- und 46 Regionalliga-Spielen sowie die Einsätzen in der Relegation zum deutschen Oberhaus und acht Matches im Pokal kehrt Maximilian Beister dem deutschen Ligen-System den Rücken. Der 26-Jährige, der zuletzt nur noch für die zweite Mannschaft der Mainzer kickte, wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zum dreifachen australischen Meister Melbourne Victory.

Das Leihgeschäft endet am 31. Mai 2017, bei den Mainzern steht Beister noch bis zum 30. Juni 2018 unter Vertrag.

"Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an einer Lösung gearbeitet und haben diese im Sinne aller Beteiligten vorerst gefunden. Maximilian Beister hat seine Zukunft nun selbst in der Hand", wird Sportdirektor Rouven Schröder auf der Vereinshomepage des FSV zitiert.