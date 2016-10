Medien: BVB scoutet Türken-Juwel

Oğulcan Cağlayan (M.) soll das Interesse des BVB geweckt haben

Transferfenster hin oder her - kaum ein Tag vergeht, ohne dass die internationale mal wieder einen neues Gerücht aus dem Hut zaubert. Heute im Fokus: Verstärkung für die Dortmunder Bubi-Truppe.

Die türkische Zeitung "Fanatik" berichtet, dass Scouts der Dortmunder Borussia bereits mehrmals ein Auge auf Oğulcan Cağlayan von Çaykur Rizespor geworfen haben soll. Zuletzt sollen sich Talentsichter der Schwarzgelben am Montag beim 1:1 von Rizespor bei Antalyaspor im Stadion befunden haben. Cağlayan bereitete dabei den Last-Minute-Ausgleich durch Ahmet Özek vor.

Insgesamt konnte der vielseitige Offensivmann seit seinem Wechsel von Absteiger Erciyesspor im Sommer allerdings noch nicht wirklich überzeugen. Nicht zuletzt aufgrund einer Verletzung bestritt er nur vier Liga-Partien und spielte erst einmal über die vollen 90 Minuten. In seiner Vita kommt der U-Nationalspieler der Türkei bislang auf 55 Partien in der SüperLig, in denen er sechs Treffer erzielte.

Özel Gece! Kariyerimin en güzel asistiydi . Gelişmeye ve daha iyi bir sporcu olmak için çalısmaya devam . Cuma günü herkes stada #atmacalar pic.twitter.com/WggErcGuVN — Oğulcan Çağlayan (@CglynOgulcan) 18. Oktober 2016

Informationen über den deutschen Fußball könnte sich Cağlayan gegebenenfalls von seinen bundesligaerfahrenen Teamkollegen holen. In Rize kickt der 20-Jährige aktuell an der Seite des Ex-Stuttgarters Robin Yalcin und des ehemaligen Frankfurt- und Cottbus-Stürmers Léonard Kweuke.

Allerdings sollen auch mehrere Klubs aus der Türkei über eine Verpflichtung des Talents nachdenken. Dortmunds Chancen dürften jedoch nicht die schlechtesten sein. Zumal mit Emre Mor aktuell ein Youngster vom Bosporus beweist, dass der BVB ein gutes Pflaster für türkische Hoffnungsträger ist.