VfB: Mit Terodde gegen das Dresden-Trauma

Stuttgart kann wieder auf Simon Terodde zählen

Nach der deftigen 0:5-Pleite gegen Dynamo Dresden steht der VfB Stuttgart gegen den TSV 1860 München wieder mächtig unter Druck. Ein Umstand, der auch Coach Hannes Wolf anzumerken war.

Die Klatsche gegen Dresden sei "noch immer ein Thema" und in die Analyse für das anstehende Spiel eingeflossen, erläuterte der ehemalige Nachwuchs-Trainer des BVB. "So etwas wie in Dresden darf nicht mehr passieren. Wir tun alles dafür, um es besser zu machen und erfolgreich zu sein", stellte der 35-Jährige zudem unmissverständlich klar. Eine Garantie für Freitag gebe es jedoch nicht.

Bei der Rückkehr in die Erfolgsspur kann der VfB allerdings wohl wieder auf einen Leistungsträger bauen: Simon Terodde, der einige Zeit verletzt aussetzen musste, kehrte vor einigen Tagen ins Mannschaftstraining zurück und ist laut Trainer Hannes Wolf eine Option für die Startelf.

Weniger gute Nachrichten gab es hingegen im Fall Hajime Hosogai zu berichten: Wegen einer gebrochenen kleinen Zehe am rechten Fuß muss der Japaner gegen die Löwen passen.

Hitzige Stimmung in München

Apropos Löwen: Die Situation bei den Münchnern ist aktuell ebenfalls nicht unbedingt komfortabel. Nach der 1:3-Heim-Niederlage gegen Düsseldorf zählte Geldgeber Hasan Ismaik die Verantwortlichen öffentlich an und forderte, dass man gegen Stuttgart mit einem anderen Gesicht auftreten werde. Eine klare Ansage, die Coach Kosta Runjaic auf der PK vor dem Spiel aufgriff: "Die Mannschaft am Freitag wird ein anderes Gesicht bekommen", versprach der Trainer.

Allerdings forderte der der 45-Jährige auch Geduld, da man sich weiter in einem "Übergangsjahr" befinde. In diesem sollen vor allem Talente aus der zweiten Reihe in den Profikader integriert werden, so Runjaic, der in diesem Zuge verkündete, dass Kilian Jakob ab sofort mit den Profis trainieren werde.