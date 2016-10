Sehneneinriss! Casteels fehlt den Wölfen

Koen Casteels muss vorerst passen

Bundesligist VfL Wolfsburg droht beim SV Darmstadt der Ausfall von Stammtorhüter Koen Casteels. Beim Belgier, der nicht trainieren konnte, wurde ein Seheneinriss im Daumen diagnostiziert.

Für ihn könnte Kapitän Diego Benaglio ins Tor zurückkehren. Josip Brekalo fällt auf jeden Fall aus. Der Kroate erlitt einen Muskelfaserriss. Dagegen kehrte Jakub Błaszczykowski nach überstandenen Rückenproblemen wieder ins Training zurück. Zumindest wieder im Lauftraining ist Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui nach seinem vor zweieinhalb Monaten erlittenen Halswirbelbruch.

Endlich wieder auf dem Rasen: @JossGuilavogui absolvierte vor wenigen Minuten eine erste Laufeinheit! 😍 pic.twitter.com/UOBbiSLADz — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19. Oktober 2016

Nach der Entlassung von Trainer Dieter Hecking blickt die Mannschaft um Kapitän Benaglio nun fokussiert auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga. "Der erste Eindruck ist gut", so der Schweizer über den neuen Mann an der Seite, Valérien Ismaël. "Wir arbeiten glaube ich sehr intensiv, sehr konzentriert." In den Trainingseinheiten sehe man "Feuer", jeder sei gewillt "so schnell wie möglich aus dieser schwierigen Situation" herauszukommen. Sein Zwischenfazit: "Der Einstand und die ersten zwei Tage mit dem neuen Trainer haben ganz gut geklappt."