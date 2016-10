Krebs besiegt: Russ meldet sich fit

Marco Russ darf mit der Reha beginnen

Die Profis von Eintracht Frankfurt haben vor dem Punktspiel am Freitag (20:30 Uhr) beim Hamburger SV einen emotionalen Schub bekommen: Der im Mai an Hodenkrebs erkrankte Verteidiger Marco Russ meldete sich am Donnerstag nach einer abschließenden medizinischen Untersuchung endgültig wieder gesund zurück.

"Wir freuen uns alle sehr über die Nachricht von Marco. Er war bei uns und hat die Nachricht übermittelt. Es gibt doch nichts Schöneres", sagte Trainer Niko Kovač: "Er hat die Erlaubnis der Ärzte, wieder seinem Beruf nachzugehen, und wird mit der Reha beginnen. Jetzt muss er erst einmal konditionell nach oben kommen. Er möchte aber so nah wie möglich bei der Mannschaft sein, er möchte schon mit nach Hamburg."

Kovac: "Marco #Russ ist gesund. Er hat die Erlaubnis der Ärzte, wieder seinem Beruf nachzugehen und wird mit der Reha beginnen".#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20. Oktober 2016

Schon vor einem knappen Monat war absehbar, dass die Leidenszeit von Russ, der unter anderem eine Chemotherapie über sich ergehen lassen musste, zu Ende geht. Damals erklärte der 31-Jährige, dass er große gesundheitliche Fortschritte mache und eine Rückkehr ins Mannschaftstraining für den Beginn des kommenden Jahres anpeile. Die Eintracht hatte den Vertrag von Russ bereits Mitte September bis 2019 verlängert.

Was für eine tolle Meldung! Alles Gute weiterhin, Marco #Russ! 🙌https://t.co/RGpEQXPBGA — Hamburger SV (@HSV) 20. Oktober 2016

Das anstehend Duell mit dem HSV ist für Kovač allerdings auch aus einem anderen Grund ein ganz besonderes: "Ich hatte zwei tolle Jahre beim HSV.. Für morgen wünsche ich unserem Team alles Gute, danach auch gerne dem HSV." Für den Vergleich mit den Rothosen kündigte der Kroate zudem einige Veränderungen an: "Wir haben eine englische Woche vor der Brust. Wir brauchen alle Kräfte und bringen immer wieder frische Leute", so Kovač, der weiterhin vermeldete, dass Ante Rebić für das Match ausfällt.