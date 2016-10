SCF: Mit Rückkehrern auf "Augenhöhe"

Freiburgs Trainer Christian Streich konnte seinen Kader wieder auffüllen

Freiburgs Coach Christian Streich hat für das Heimspiel seiner Mannen gegen den FC Augsburg am Samstag wieder eine größere Auswahl.

Amir Abrashi, Pascal Stenzel und Manuel Gulde, die bei der Niederlage in Hoffenheim verletzt fehlten, haben wieder trainiert und sind eine Option für die Startelf. Streich will bei der Aufstellung aber auch berücksichtigen, dass der badische Bundesligist drei Spiele innerhalb einer Woche hat. "Das ist für uns immer etwas Besonderes", sagte er. "In dieser Woche kann man Vieles erreichen, sich aber auch Schwierigkeiten bereiten."

Gegen Augsburg wollen die Freiburger ihre gute Heimbilanz in dieser Saison mit drei Siegen in drei Spielen ausbauen. Nur die Langzeitverletzten Marc Oliver Kempf und Håvard Nielsen fallen aus.

Nicht zuletzt dank der geringeren Verletzungssorgen sieht Streich keinen Favoriten. "Augsburg hat sehr erfahrene Spieler. Sie wissen, wie sie das Spiel des Gegners unterbinden können", sagte der Coach des Aufsteigers: "Wir haben uns aber im letzten Jahr weiterentwickelt. Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird."

Auf der Homepage des SCF stößt Freiburgs Offensivmann Jannik Haberer ins selbe Horn: "Die Augsburger haben zuletzt einen Punkt gegen Schalke 04 geholt und kommen natürlich auch hierher, um etwas mitzunehmen. Aber wir sollten eher auf uns schauen und wenn wir unsere Hausaufgaben zu einhundert Prozent erfüllen, dann ist es für jeden Gegner, der hierher kommt, extrem schwierig etwas mitzunehmen. Das hat man jetzt auch in den ersten drei Heimspielen gesehen."