Gregoritsch fehlt weiter beim HSV

Michael Gregoritsch steht dem HSV vorerst nicht zur Verfügung

Der deutsche Fußball-Bundesligist Hamburger SV geht mit Personalsorgen in das Freitag-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Neben Johan Djourou (Muskelfaserriss) und dem gesperrten Cleber fehlt auch der Steirer Michael Gregoritsch (Adduktoren-Probleme). "Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert", sagte Trainer Markus Gisdol. Der Einsatz des erkälteten Lewis Holtby ist fraglich.

"Ich bin kein Freund davon, solche Personalsituationen zu nehmen um zu jammern", stellte Gisdol klar. Der HSV strebt gegen Frankfurt seinen ersten Saisonsieg an. Neo-Coach Gisdol geht mit "grenzenloser Vorfreude" in seine Heimpremiere, muss aber dringend Punkte liefern. Die Hanseaten stehen in der Tabelle mit mageren zwei Punkten auf dem vorletzten Platz, während die formstarke Eintracht auf Platz acht rangiert.

Gisdols Pendant Niko Kovac ließ am Donnerstag mit Beschwerden über die Infrastruktur bei den Frankfurtern aufhorchen. Alles sei nicht bundesliga-tauglich, bemängelte der Eintracht-Coach auf einer Pressekonferenz die Trainings- und Arbeitsbedingungen. "Ich weiß nicht, wann die Lüftung zum letzten Mal gereinigt worden ist", sagte der ehemalige Salzburg-Profi.

apa/red