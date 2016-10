Paderborn: Herzenbruch fällt aus

Felix Herzenbruch bei einem seiner seltenen Auftritte im Trikot des SCP

Felix Herzenbruch vom Drittligisten SC Paderborn hat sich eine Viruserkrankung zugezogen und wird einige Tage pausieren müssen. Das Meisterschaftsspiel beim FSV Frankfurt am Samstag wird der Linksfuß aller Voraussicht nach verpassen.

Felix #Herzenbruch hat sich eine Virus-Erkrankung zugezogen und muss einige Tage pausieren. Für #FSVSCP fällt er definitiv aus. | #SCP07 pic.twitter.com/K10iBkb7N5 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 24. Oktober 2016

Der Innenverteidiger absolvierte in dieser Drittliga-Saison bisher nur eine Partie für den SC Paderborn. Am 11. Spieltag stand er beim 3:2-Sieg seines SCP bei Sonnenhof Großaspach 90 Minuten auf dem Rasen. Bei der Niederlage gegen den SV Sandhausen in der ersten DFB-Pokalrunde wurde er eingewechselt.

Der 24-Jährige steht seit der neuen Saison in Paderborn unter Vertrag. Zuvor spielte er drei Jahre in Oberhausen und zuvor beim Wuppertaler SV.