Bis 2021! Real bindet Eigengewächs

Kommt her: Lucas Vázquez bleibt langfristig bei Real Madrid

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den Vertrag von Stürmer Lucas Vázquez vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Am Donnerstag wird die Verlängerung des Youngsters bei einer Pressekonferenz präsentiert.

Der 25 Jahre alte Angreifer ist ein Eigengewächs der Königlichen und kam in der Liga in dieser Saison bislang in acht Spielen zum Einsatz, wobei er seinen Trainer Zinédine Zidane überzeugen konnte. In der Champions League durfte der dreimalige spanische Nationalspieler dreimal ran. Gegen Legia Warszawa erzielte Vázquez seinen ersten Treffer in dem Wettbewerb.

Vázquez hatte in den letzten Wochen vermehrt den Vorzug gegenüber anderen Top-Stars bei den Königlichen, wie dem Spanier Isco oder dem Kolumbianer James Rodríguez, erhalten. Nach einer einjährigen Leihe bei Espanyol Barcelona in der Saison 2014/15, in der er im spanischen Oberhaus mit seinem schnellen Angriffsspiel für Aufsehen sorgte, gehört der Rechtsaußen mittlerweile also zum Stammpersonal der Madrilenen.

Die Vertragsverlängerung des Spaniers ist nach den Unterschriften von Stars wie Toni Kroos und Luca Modrić das nächste Puzzle-Teil im Real-Kader. Gleichzeitig ist sie eine deutliche Ansage an die Konkurrenz im Mittelfeld des derzeitigen Tabellenführers.