Schmidt: "Sind in einer Delle"

Martin Schmidt will gegen den FCI rotieren

Mainz-Coach Martin Schmidt hat nach der bitteren Pokalpleite seiner Mannschaft für das kommende Bundesligaspiel gegen den FC Ingolstadt eine Rotation angekündigt.

"Es werden vier oder fünf neue Spieler dabei sein", sagte der Schweizer vor dem Punktspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag. "Wir müssen jetzt gewinnen, das ist unser Anspruch. Nur dasitzen und traurig sein hilft nicht", forderte Schmidt einen Dreier.

MS: Wir werden uns auch in den nächsten Spielen wehren, aber das werden knallharte Spiele. #Mainz05 #M05FCI — A Brazilian Team (@1FSVMainz05) 28. Oktober 2016

Der FSV hatte unter der Woche im DFB-Pokal 1:2 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth verloren. Eine Niederlage, die für den Trainer nicht wirklich überraschend kam: "Wir hatten vier Spiele in elf Tagen. Man muss auch mal sehen, was wir da durchmachen. Wir sind gegen Niederlagen nicht gefeit", erklärte der 49-Jährige, der anschließend zugab: "Wir sind in einer Delle. Aber wir werden uns da raus arbeiten. Davon bin ich überzeugt."

Insgesamt ist Schmidt mit dem Auftreten seiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf zufrieden: "Wir haben in den letzten zehn Spielen einen Schnitt von 1,5 Punkten und sind im normalen Soll."