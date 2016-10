DFB-Vize-Kandidat kritisiert Aufstiegsspiele

Erwin Bugar ist Kandidat für einen DFB-Vize-Posten

Erwin Bugar, Präsident des Fußball-Verbandes von Sachsen-Anhalt, hat sich gegen Aufstiegsspiele zur 3. Liga ausgesprochen.

"Ich mache keinen Hehl daraus, dass für mich das einfachste Modell gilt: Der Regionalliga-Meister hat das Aufstiegsrecht! Und darf nicht noch in einer Relegation wieder alles verspielen", sagte Bugar dem "Mitteldeutschen Rundfunk".

Er schloss sich damit einem Vorstoß seines sächsischen Amtskollegen Hermann Winkler an. Der 64-Jährige steht beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 3./4. November in Erfurt zur Wahl für einen DFB-Vize-Präsidenten-Posten.