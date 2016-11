Großkreutz: "Werde allen zeigen, was los ist"

An die ganzen Leute , die keine Ahnung vom Fußball haben! Der Fisch , spielt im mom nicht so gut ! Vom Fisch, da muss mehr kommen! Alles bla bla bla ... Als rechter Verteidiger von Anfang an ?! Guckt mal wieviele Spiele verloren wurden ...👊 Ja, Vllt muss mehr kommen, aber nur mal eins , ich war 6 Monate verletzt und habe mich für ein Spiel gegen Mainz ,letzte Saison kaputt gemacht , weil ich was retten wollte und wo sind die anderen jetzt alle ?! ... Ach ja sorry , die spielen jetzt woanders ... Merkt euch eins, die 6 Monate Verletzung steckt man nicht so einfach Weg, aber eines sage ich jetzt hier , ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen was los ist 👊 Mich kriegt kein Mensch klein - niemand 👊 Gesperrt ? Egal 💪 6 Monate ausgefallen ? Egal 💪 Ich werde mit dem VfB Stuttgart aufsteigen und das habe ich versprochen 👊💪👍🐟⚽️1️⃣9️⃣ #isso #ischso

