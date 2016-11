Bericht: Breitenreiter gibt FCI einen Korb

André Breitenreiter wird wohl nicht Trainer beim FC Ingolstadt

Nach der Entlassung von Markus Kauczinski und der vorübergehenden Inthronisierung von Interimslösung Michael Henke läuft beim FC Ingolstadt die Trainersuche auf Hochtouren. Ein heißer Kandidat hat den Schanzern inzwischen offenbar abgesagt: Ex-Schalke-Coach André Breitenreiter.

Wie der "kicker" berichtet, kontaktierte der FCI den derzeit arbeitslosen 43-Jährigen bereits am Sonntag, also unmittelbar nach dem Kauczinski-Rauswurf. Allerdings ohne Erfolg: Laut Informationen des Fachmagazins will Breitenreiter eine Auszeit einlegen und sich durch Hospitanzen bei ausländischen Klubs und in anderen Sportarten weiterbilden. Dies habe der gebürtige Niedersachse den Ingolstädter Verantwortlichen mitgeteilt.

Keine Einigung erzielte der Tabellen-17. der Bundesliga zudem mit Michael Frontzeck. Auch mit dem früheren Hannover-Coach soll die Klubführung Gespräche geführt haben. Der gerade erst beim HSV gefeuerte Bruno Labbadia ist für die Oberbayern ebenfalls nicht zu bekommen.

Macht Luhukay das Rennen?

Damit scheint nun Jos Luhukay in der Pole Position im Rennen um das Amt beim letztjährigen Aufsteiger zu sein. Der Niederländer war im Sommer nach nur wenigen Monaten wegen Differenzen mit den Verantwortlichen beim VfB Stuttgart entlassen worden, ist also auf dem Markt. Als erfahrener Bundesliga-Trainer passt er ins Anforderungsprofil des FCI.

Dass Henke von der Übergangs- zur Dauerlösung befördert werden könnte, hatten die Verantwortlichen des noch sieglosen Kellerkinds bereits ausgeschlossen.