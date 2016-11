Medien: Auch Luhukay will nicht zum FCI

Jos Luhukay wird wohl nicht Trainer beim FC Ingolstadt

Kein André Breitenreiter, kein Bruno Labbadia, kein Michael Frontzeck - und nun auch offenbar kein Jos Luhukay. Dem FC Ingolstadt gehen die Trainer-Kandidaten aus.

Wie der "kicker" berichtet, kassierten die Schanzer am Mittwoch den Korb von Luhukay. Der Niederländer war zuvor als Top-Kandidat auf den Posten als Chefcoach des Bundesliga-17. gehandelt worden.

Breitenreiter - derzeit in einer Auszeit -, der unlängst beim HSV entlassene Labbadia und der frühere Hannover-Trainer Frontzeck standen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Nun könnte Interimslösung Michael Henke beim extrem wichtigen Kellerduell nach der Länderspielpause bei Darmstadt 98 auf der Bank des FCI sitzen. Mittelfristig will der Aufsteiger von 2015 allerdings einen externen Übungsleiter verpflichten.

Dass sich offenbar keiner der auf dem Markt befindlichen Coaches für ein Engagement bei den Oberbayern begeistern kann, sorgt bei Kapitän Marvin Matip für Unverständnis.

"Auf eine sehr demütige Mannschaft, die alles annehmen wird, was sich der neue Trainer überlegt. Auf einen Verein mit hervorragender Infrastruktur, der in der ersten Bundesliga spielt und der alles dafür tun wird, in der Liga zu bleiben", könne sich der neue Mann an der Seitenlinie freuen, erklärte Matip.

"Das sind gute Rahmenbedingungen. Jeder, der es nicht machen will: selbst Schuld", ergänzte der Abwehrmann.