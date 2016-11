Bochum: Folgt Ex-BVB-Profi auf Hochstätter?

Martin Kree soll Sportchef-Kandidat beim VfL Bochum sein

Sportdirektor Christian Hochstätter wird den VfL Bochum wohl in Richtung Hamburger SV verlassen. Ein Nachfolgekandidat an der Castroper Straße ist nach "kicker"-Informationen Ex-Profi Martin Kree.

Der heute 51-Jährige, dessen größter Erfolg als Spieler der Titel in der Champions League mit Borussia Dortmund 1997 war, sitzt seit vier Jahren Mitglied im Aufsichtsrat des VfL. Seit Anfang November fungiert er in dem Kontrollgremium als stellvertretender Vorsitzender. Hauptberuflich arbeitet Kree als Unternehmer in der IT-Branche.

Kree schnürte die Fußballschuhe während seiner aktiven Laufbahn von 1983 bis 1989 in Bochum. Für den VfL, den BVB und Bayer Leverkusen absolvierte er insgesamt 401 Bundesligapartien. Zu seiner Glanzzeit galt Kree als Spieler mit dem härtesten Schuss der Bundesliga.

Einziger Kandidat auf den frei werdenden Posten soll der frühere Abwehrmann jedoch nicht sein. Auch der jetzige Hochstätter-Assistent Sebastian Schindzielorz ist dem Bericht des Fachmagazins zufolge ein Thema. Er bringt immerhin die Erfahrung von 111 Bundesligaspielen für Bochum, den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg mit.

Generell herrscht in Bochum Zuversicht vor, einen möglichen Abgang des Sportdirektors auffangen zu können. "Sollte uns Christian Hochstätter tatsächlich in Richtung Hamburg verlassen, würde es der VfL natürlich bedauern, aber er wird sicher nicht ins Wanken geraten", sagte Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis dem "kicker".

Medienberichten zufolge geht es in der Causa Hochstätter nur noch um die Ablösesumme. Der VfL Bochum soll drei Millionen Euro von den Hamburgern für seinen Noch-Sportdirektor verlangen.