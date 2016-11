1860-Investor Ismaik "sauer und enttäuscht"

1860-Präsident Peter Cassalette und Investor Hasan Ismaik auf der Wiesn 2016

Für 18 Millionen Euro kaufte sich der jordanische Investor Hasan Ismaik 2011 beim TSV 1860 München ein - mit großen Ambitionen. Nach erfolglosen Jahren ohne größere Investitionen ist der Öl- und Immobilienhändler, der den Verantwortlichen der Löwen in diesem Jahr viele Wünsche erfüllte, in dieser Saison erneut desillusioniert.

"Ich habe gerade eine halbe Stunde mit Abu Dhabi telefoniert. Hasan ist sauer und enttäuscht, dass es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat", sagte Präsident Peter Cassalette am Donnerstag gegenüber der "Bild". Der 63-Jährige führte fort: "Er hat vor der Saison sämtliche Wünsche erfüllt, der Trainerstab hat alles bekommen, was er wollte, sogar jetzt noch einen super Trainingsplatz, von dem alle schwärmen. Aber jetzt müssen sie auch mal liefern. Das ist Hasans Meinung und damit hat er Recht!"

Die Löwen rangieren in der 2. Bundesliga aktuell mit elf Punkten auf dem 14. Rang und haben nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zuletzt verloren die Münchener 2:3 in Sandhausen nachdem sie zuvor gegen Aue einen 6:2-Kantersieg eingefahren hatten. "Das 2:3 in Sandhausen war neben dem 0:1 beim Saisonauftakt in Fürth der Tiefpunkt meiner einjährigen Amtszeit", beschwerte sich Cassalette: "Ich erwarte gegen Kaiserslauten ein vernünftiges Spiel. Wenn wir wieder sang- und klanglos verlieren, geht’s zur Sache. Wir können doch nicht alle dasitzen und sagen: 'Schauen wir mal weiter.'"

Im Montagabendspiel empfangen die Löwen die Roten Teufel. "Bei einer Niederlage brennt's", meinte der Präsident knallhart: "Das ist genau der richtige Ausdruck. Dann wird es eine Krisensitzung geben, dann müssen wir gewisse Dinge in Frage stellen." Wohl auch Trainer Kosta Runjaic, der sich ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aus der Pfalz wahrscheinlich unter schöneren Rahmenbedingungen gewünscht hätte.