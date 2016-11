Geht David Villa zurück zu seinen Wurzeln?

David Villa könnte für kurze Zeit zu seinen Wurzeln in Gijón zurückkehren

Der ehemalige spanische Nationalspieler David Villa könnte zu seinen Wurzeln zurückkehren. Ein Transfer aus New York zurück in die Primera División steht im Raum.

Wie "sport.es" berichtet, könnte Villa von Januar bis März vom New York City FC zu Sporting Gijón ausgeliehen werden. Der aktuelle Vertrag des Spaniers läuft noch bis Dezember 2017, außerhalb der MLS-Saison wäre aber ein Leihgeschäft mit Gijón denkbar. Dort hatte der Mittelstürmer von 1999 bis 2003 gespielt und den Sprung zum Profi geschafft. In den MLS-Playoffs schied Villa mit New York im Viertelfinale aus. Die neue Saison beginnt wahrscheinlich im März 2017.

Eine vermutete Kurzleihe für circa neun Spiele wäre nichts Außergewöhnliches. Ähnliche Leihgeschäfte gab es bereits mit Thierry Henry, der von den New York Red Bulls kurzzeitig zum Arsenal FC zurückkehrte, und David Beckham, der gleich zweimal aus Los Angeles zum AC Milan ausgeliehen wurde.

Zuletzt hatte Villa, der seit 2015 im Big Apple kickt, angekündigt, beim noch jungen Franchise bleiben zu wollen. Das kolportierte Leihgeschäft wäre aber wohl dennoch möglich. "Wenn ich mental und vom Körper her fit bin, bleibe ich hier", sagte der 34-Jährige: "Ich fühle mich wohl und auch der Klub ist denke ich mit meinen Leistungen zufrieden. Ich werde das Gespräch mit dem Verein suchen." Kein Wunder, schließlich erzielte der Offensivmann bislang 41 Tore in 65 MLS-Partien für NYCFC.