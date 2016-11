Augsburg muss auf Markus Feulner verzichten

Die angespannte Personalsituation beim FC Augsburg verschlechtert sich weiter. Nach dem Ausfall mehrerer verletzter Leistungsträger fehlt beim Auswärtsspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln auch Markus Feulner.

Der Mittelfeldakteur muss wegen eines Virus passen. Torhüter Marwin Hitz konnte wegen Magen-Darm-Problemen nicht trainieren, soll aber am Freitag die Reise ins Rheinland antreten.

"Die Vorzeichen sind in vielerlei Hinsicht etwas schwierig. Aber wir haben auch gegen Hertha gezeigt, dass wir mit solchen Situationen umgehen können, dass wir sie meistern können", so Trainer Dirk Schuster. "Das macht uns zuversichtlich, dass wir gegen Köln ein ordentliches Spiel hinlegen." Nach seinem Nasenbeinbruch will es Abwehrspieler Martin Hinteregger am Samstag mit einer Gesichtsmaske versuchen. Er wird es hauptsächlich mit Kölns Toptorjäger Anthony Modeste zu tun bekommen.

Gegen Hertha hatten sich die Schwaben ein 0:0 erkämpft. Dabei waren Raul Bobadilla, Alfreð Finnbogason, Ja-Cheol Koo ausgefallen. Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Jeffrey Gouweleeuw fehlen schon länger. Bei Koo machte Schuster Hoffnung auf einen Einsatz noch in diesem Jahr. "Die Untersuchungen bei Koo waren wider Erwarten positiv. Vielleicht steht er in zwei Wochen wieder auf dem Platz."