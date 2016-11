Stimmen: "Rückstand Prima weggesteckt"

Markus Weinzierl setzt seine Aufholjagd mit dem FC Schalke fort

Ein glücklicher Bayern-Sieg, ein umkämpftes Nordderby im Keller und ein patzender BVB - der 12. Bundesliga-Spieltag hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Stimmen zu den Partien.

Hertha BSC - FSV Mainz 05

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben kontrolliert gespielt und dann aus dem Nichts ein Tor kassiert. Wir sind aber ruhig geblieben und haben den Ausgleich und dann noch den Siegtreffer gemacht. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz): "Wir hätten heute was verdient gehabt. Wir nehmen aber eine gute Leistung mit nach Hause. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, hatten nicht mehr so viele Fehlpässe. Aber wir hätten eine Führung gebraucht, um etwas mitzunehmen."

FC Schalke 04 - SV Darmstadt

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Darmstadt hat es uns sehr, sehr schwer gemacht. Wir haben sehr viel Geduld gebraucht. Man steht unter Druck und kassiert dann das 0:1, das ist nicht so einfach. Meine Mannschaft hat es danach aber sehr gut gemacht und den Rückstand prima weggesteckt."

Norbert Meier (Trainer SV Darmstadt): "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und können erhobenen Hauptes Richtung Darmstadt fahren. Wir haben verdient geführt. Bei der Qualität von Schalke ist es nicht zu verhindern, dass Flanken von außen kommen. Beim 1:1 waren wir fehlerhaft, trotzdem haben wir nicht komplett den Faden verloren. Nach dem Wechsel hatten wir noch Möglichkeiten. Wir müssen uns nicht grämen, es war eine sehr sehr ordentliche Leistung."

Bayern München - Bayer Leverkusen

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Das war in Ordnung. Es gibt Momente in der Saison, da ist es wichtiger zu gewinnen, als gut zu spielen. Die letzten beiden Spiele waren nicht gut, es gab eine Reaktion der Mannschaft. Ich gratuliere Leipzig zur erstklassigen Saison, aber entscheidend ist, am Ende vorne zu stehen."

Roger Schmidt (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben ein ziemlich ausgeglichenes Spiel hergestellt. Wir waren immer gefährlich. Insgesamt können wir ziemlich stolz sein, mit dieser jungen Mannschaft ein so gutes Spiel gemacht zu haben. Wichtig war, dass wir auf einem guten Weg sind. Die Szene mit Martinez war schwierig für den Schiedsrichter zu sehen."

Hamburger SV - Werder Bremen

Markus Gisdol (Hamburger SV): "Ich glaube man hat von Beginn an gesehen, was wir uns vorgenommen haben. Natürlich hätten wir das Derby gern gewonnen, aber wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden - auf der Leistung der Mannschaft können wir aber gut aufbauen. Wenn wir so weiterarbeiten, bin ich sicher, dass wir unsere Punkte machen werden."

Alexander Nouri (Werder Bremen): "Wir haben alles erlebt, was ein Derby ausmacht. Beide Teams haben alles investiert, aber zu viele Geschenke verteilt. Die Anspannung war auf beiden Seiten zu spüren. Es war ein intensives, aber kein gutes Spiel - viel Herz, aber auch viele Fehler. Das Unentschieden geht in Ordnung."

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Niko Kovač (Eintracht Frankfurt): "Ich bin glücklich und stolz. Das war ein Spiel, wie man es sich erträumt. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Ich bin Realist, alle träumen, ich nicht. Ich will das nicht überbewerten. Alle müssen vernünftig bleiben und nicht anfangen zu fliegen."

Thomas Tuchel (Borussia Dortmund): "Das war ein verdienter Sieg für Frankfurt. Mit so vielen Defiziten in unserem Spiel ist in der Bundesliga kein Auswärtssieg zu holen. Technisch, taktisch, von der Mentalität und der Bereitschaft her war unsere Leistung ein einziges Defizit. Die ganze Saison ist ein einziges Auf und Ab - das ist sehr unbefriedigend. Unsere Leistung heute hätte keinen einzigen Punkt verdient."

Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim

André Schubert (Borussia Mönchengladbach): "Es wäre heute auch verdient gewesen, wenn wir etwas mehr geholt hätten. Wir hatten sicher die besseren Torchancen. Aber man muss auch immer aufpassen, dass man nicht ausgekontert wird. Auf der anderen Seite hätte Lars Stindl in der 48. Minute das 2:0 machen können, auch Fabian Johnson stand später blank vor dem Tor. Wir belohnen uns aber leider nicht für unseren Aufwand, das ist im Moment die Krux."

Julian Nagelsmann: (1899 Hoffenheim): "Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Das Gegentor hätten wir verhindern können. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und dann sehr gut gespielt. Nach dem Ausgleich haben beide Teams offensiv ganz gut gespielt, defensiv waren beide Mannschaften anfällig. Ich bin heute mit dem Punkt sehr zufrieden."

FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg

Maik Walpurgis (FC Ingolstadt): "Wir hätten drei Punkte verdient gehabt. Die Mannschaft hat mit viel Leidenschaft und fußballerischer Klasse gespielt. Wir hatten eine Vielzahl von Torchancen, die Benaglio aber vereitelt hat. Wir waren dicht am Heimsieg. Wir haben jetzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Wir können optimistisch nach vorne schauen. Wir müssen weiter so auftreten, dann werden wir uns auch belohnen."

Valérien Ismaël (VfL Wolfsburg): "Es war ein glücklicher Punkt für uns. Die erste Halbzeit war katastrophal. Da konnten wir uns schon bei Diego Benaglio bedanken. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Schwung, hatten endlich mal Torchancen. Zum Schluss hat man gesehen, dass wir ein Kopfproblem haben, wir hatten nicht mehr die Klarheit. Im Abstiegskampf nimmt man aber jeden Punkt mit. Wir kriegen Woche für Woche ein klareres Bild, welcher Spieler bereit ist, den Weg mitzugehen. Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen."

1. FC Köln - FC Augsburg

Peter Stöger (1. FC Köln): "Augsburg war gut organisiert und hat es uns im entscheidenden Bereich schwer gemacht. Wir haben nicht immer die richtigen Lösungen gehabt und Entscheidungen getroffen. Aber es war wichtig für uns, dass wir es relativ routiniert nach Hause gespielt haben und nicht kopflos wurden. Es ist nicht so lange her, dass wir solche Spiele verloren haben."

Dirk Schuster (FC Augsburg): "Wir haben aktiv und diszipliniert verteidigt und ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Den Punkt haben wir uns erfightet und irgendwo auch ein bisschen verdient. Das Miminalziel haben wir damit erreicht, gegen eine starke Kölner Mannschaft, die mit breiter Brust aufgetreten ist."