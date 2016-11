Schalkes Serie hält auch gegen Darmstadt

Choupo-Moting verschoss erst einen Elfer, traf dann aber aus dem Spiel heraus

Vom Elfer-Versager zum Matchwinner: Erst verschoss Eric Maxim Choupo-Moting einen Strafstoß, dann führte er die Seriensieger von Schalke 04 doch noch zum 3:1 (1:1) gegen Darmstadt 98. Der Kameruner leitete mit seinem dritten Saisontor (60.) den zehnten Erfolg der Köningsblauen im zwölften Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage ein.

SIEG❗️

Ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende ein verdienter Sieg. YES! #S04D98 3:1 pic.twitter.com/SrrRdTeV5P — FC Schalke 04 (@s04) 27. November 2016

Die Gelsenkirchener, die gegen den kriselnden Abstiegskandidaten deutlich mehr Probleme als erwartet hatten, setzten damit ihre Aufholjagd in der Bundesliga fort, die Europapokalränge sind mittlerweile in Sichtweite. Für die Hessen wird die Lage dagegen nach der vierten Pleite in Folge auf Platz 15 immer prekärer.

Marcel Heller hatte 98 vor 58.703 Zuschauern früh in Führung gebracht (6.). Nach dem Ausgleich durch Sead Kolašinac (26.) vergab Choupo-Moting zunächst leichtfertig die Chance zum Schalker 2:1, als er vom Elfmeterpunkt scheiterte (28.). Dann traf er aber nach einer Flanke von Max Meyer doch noch und führte Schalke auf die Siegerstraße, ehe Alessandro Schöpf (90.) den Schlusspunkt setzte.

Gleiche Startelf wie in Wolfsburg

Die Serie der Gelsenkirchener, die seit dem 25. September nicht mehr verloren haben, steht am kommenden Samstag (18:30 Uhr) auf dem Spiel: Dann ist das Team von Trainer Markus Weinzierl beim noch ungeschlagenen Tabellenführer RB Leipzig zu Gast.

Abpfiff. Couragierte Leistung des #sv98, aber am Ende entpuppte sich Schalke 04 als einen Tick zu stark 😕 #S04D98 pic.twitter.com/55ztzloxZN — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27. November 2016

Drei Tage nach dem 2:0 in der Europa League gegen OGC Nizza mit einem B-Team hatte der Schalker Coach zurückrotiert: Alle Stammspieler kehrten zurück, auch die angeschlagenen Max Meyer (Sprunggelenk) und Nabil Bentaleb (Nasenbeinbruch). Der Algerier spielte mit einer Maske. Somit begann exakt die Elf, die zuletzt 1:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen hatte. Darmstadts Trainer Norbert Meier hatte nach dem 0:1 gegen den FC Ingolstadt auf drei Positionen gewechselt.

Choupo-Moting vergibt Elfmeter

In die Mannschaft kam unter anderem Sandro Sirigu, der Schalke mit einem Solo über das halbe Spielfeld überraschte und für Heller auflegte. Der 30-Jährige umspielte Torwart Ralf Fährmann und brachte die Gäste in Führung. Die Königsblauen waren sichtlich geschockt, viele Pässe landeten beim Gegner, Darmstadt verteidigte geschickt und hatte kaum Probleme - bis Kolašinac zuschlug.

Der Außenverteidiger erzielte in ungewohnter Rolle den Ausgleich: nach einer Flanke von Eric Maxim Choupo-Moting per Kopf. Zwei Minuten später hatten die Gäste Glück, dass sie noch nicht in Rückstand lagen: Erst traf Leon Goretzka mit einem Kopfball die Latte (27.), dann scheiterte Choupo-Moting nach einem Foul von Aytaç Sulu an dem Nationalspieler mit einem schwach geschossenen Strafstoß an 98-Keeper Michael Esser (28.).

Doch nun war Schalke wach, Angriff auf Angriff rollte auf das Gästetor. Doch das Abwehrbollwerk der Hessen hielt. Mit Evgen Konopljanka für Goretzka brachte Weinzierl nach der Pause eine neue Offensivkraft. Der Ukrainer leitete den Angriff ein, der zum 2:1 führte, ehe Schöpf für Ruhe sorgte.