Mathenia vor Rückkehr: "Megabesonderes Spiel"

Christian Mathenia kehrt am Sonntag nach Darmstadt zurück

Als Christian Mathenia vor der Saison aus Darmstadt zum Hamburger SV wechselte, war damit sicher auch die Hoffnung verbunden, dem Abstiegskampf zu entkommen. Doch trotz großer Erwartungen im Vorfeld, spielt der HSV auch in dieser Saison wieder einmal "nur" um seine Existenz. Und mitten drin nach der Verletzung von René Adler: Ex-Lilien-Keeper Mathenia.

Am Sonntag (ab 17:30 Uhr) kommt es für den 24-Jährigen nun zur Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, das Böllenfalltor. Und nicht nur aufgrund der brisanten Tabellenkonstellation gab Mathenia im "kicker" unumwunden zu, dass es für ihn "ein megabesonderes Spiel" wird. "Denn ich habe dem Klub viel zu verdanken."

Der Abstiegskampf beim HSV fühle sich anders als in Darmstadt an, erklärte der gebürtige Mainzer: "In Darmstadt hatten wir nichts zu verlieren, bei diesem großen Klub ist das natürlich komplett anders." Durch den miserablen Saisonstart sei der HSV in eine Situation geraten, in der sie sich einiges von den Lilien abschauen können. "Da kann man das tatsächlich ein wenig vergleichen. Wir können von Darmstadt lernen, und ich finde, wir haben schon gelernt, wir haben unsere Situation verinnerlicht", so Mathenia.

Mathenia: "Sind in einen Strudel geraten"

Dass es für die Hamburger überhaupt wieder so weit kommen konnte, liegt für den HSV-Keeper auch an der Euphorie vor Saisonbeginn. "Wir sind mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet, wussten um die individuelle Qualität der Einzelspieler", erklärte Mathenia und ergänzte: "Dann sind wir in einen Strudel geraten, mussten die neue Situation erst annehmen. Das mag für Außenstehende nach einem Alibi klingen, aber je länger der Turnaround ausbleibt, desto mehr schwindet das Selbstvertrauen, desto tiefer wird der Strudel."

Die Hoffnung hat der 24-Jährige aber noch längst nicht aufgegeben. Voraussetzung dafür sei ein ähnlicher Zusammenhalt wie er ihn im vergangenen Jahr in Darmstadt erlebte. Dafür müssten alle Spieler offen sein "und das ist bei uns der Fall." Deshalb ist Mathenia auch zu "zu 100 Prozent von unserer Rettung überzeugt."

Ein Sieg gegen seine Ex-Kollegen wäre eine Anfang. "In unserer Situation sind jetzt Dreier nötig", gab Mathenia ein klares Ziel aus, um direkt wieder einzuschränken: "Am Sonntag wird noch kein Verein absteigen."