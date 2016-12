Neuer böse: "Nicht jeder auf höchstem Niveau"

Manuel Neuer nimmt seine Kollegen vom FC Bayern in die Pflicht

Der FC Bayern nicht ganz vorn? Das darf nicht sein. Findet jedenfalls FCB-Keeper Manuel Neuer, der nochmal deutlich an seine Mitspieler appelliert, endlich wieder mehr Gas zu geben.

"Wir bekommen keine Spiele geschenkt, und wir bekommen auch die drei Punkte nicht immer geschenkt", sagte Neuer bei "goal.com". Daher stünde es außer Frage, dass die Profis immer alles für den Erfolg geben müssten. In dieser Saison war bereits mehrfach die Einstellungsfrage beim deutschen Rekordmeister sowohl intern als auch extern diskutiert worden.

Jetzt legte der Nationaltorhüter nochmal in aller Deutlichkeit nach. "Deswegen reichen auch gegen 'normale' Bundesliga-Mannschaften keine 80 Prozent. Man muss sich alles hart erarbeiten", betonte der 30-Jährige. "Nicht jeder hat in der Vergangenheit auf seinem höchsten Niveau Fußball gespielt, auch wir als Mannschaft nicht." Klare Worte des FCB-Vizekapitäns.

Man kann die Partien "nicht allein durch die Stars" entscheiden

Man habe in letzter Zeit "ein wenig schleifen lassen", gab der Keeper zu. "Man merkt, dass man die Spiele nicht allein durch die Stars einfach so entscheiden kann, sondern, dass eben vieles dazugehört, um erfolgreich zu sein." Das sei ein Manko. In Zukunft dürfe das nicht mehr passieren, mahnte Neuer.

Zuletzt gab es gegen Bayer Leverkusen ein knappen Erfolg, ein wenig begünstigt durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der der Werkself einen Elfmeter verweigerte. Doch für den Torwart des FC Bayern war dieser Erfolg unheimlich wichtig, um wieder in die Spur zu finden. "Es war nicht zu erwarten, dass wir mit diesem Spiel ein Glanzstück landen würden. Ich denke, dass wir durch diesen erkämpften Sieg die Wende schaffen können", sagte er. Am Freitag hat der Rekordmeister die Gelegenheit, nachzulegen. Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 könnte der FCB vorübergehend wieder an die Spitze bringen.