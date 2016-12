Lewy: "RB nicht Thema Nummer eins"

Lewandowski trifft und trifft für den FC Bayern

Neun Saisontore hat Bayern Münchens Offensivrakete Robert Lewandowski nun schon auf dem Konto. Trotzdem könnte der starke Aufsteiger aus Leipzig die Bayern wieder überholen. Für Lewy allerdings kein Problem.

"Ob Leipzig gegen Schalke gewinnt oder nicht, ist nicht das Thema Nummer eins bei mir zuhause", betonte Lewandowski und fügte selbstbewusst hinzu: "Wir haben noch viele Spiele und spielen auch noch gegen Leipzig."

Natürlich sei es trotzdem schön, dass der deutsche Rekordmeister nun wieder auf dem ersten Platz stehe. "Wir können nun schauen, wie die Leipziger am Samstag gegen Schalke spielen." Das Wichtigste sei aber sowieso weiterhin, dass der FCB seine Spiele gewinne, "das ist das Thema Nummer eins beim FC Bayern".

Dass die Münchner in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut auftrumpften, wie im ersten Durchgang, erklärte der Stürmer so: "Ich habe einmal auf die Uhr geschaut, weil ich gedacht habe, dass schon 75 Minuten gespielt sind - aber es waren erst 21 Minuten gespielt." Das zeige, wie hoch das Tempo inbesondere in der Anfangsphase gewesen sei. "Es ist sehr schwer, dieses Tempo 90 Minuten zu halten. Aber wir waren 2:1 in Führung und konnten das Spiel kontrollieren und mussten nicht unbedingt nach vorne spielen."

Wieder fünf Stück gegen den VfL?

Am kommenden Wochenende geht es für den FCB gegen den VfL Wolfsburg. Beim letzten Heimspiel fertige Lewy die Wölfe mit fünf Toren in neun Minuten im Alleingang ab. "Ja, das war ein schönes Spiel, aber so etwas kann nicht zwei Mal passieren", sagte der Pole, legte jedoch nach: "Wobei: Im Fußball weiß man nie. Nein, im Ernst: Wir müssen einfach unseren Fußball spielen. Ich denke, wir sind wieder auf einem richtigen Weg."