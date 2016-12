Wagner: "Bin der beste deutsche Stürmer"

Sandro Wagner ist ein Mann der klaren Worte

Hoffenheim-Stürmer Sandro Wagner ist ein Mann der klaren Worte. Nach seinem Doppelpack gegen den 1. FC Köln am Wochenende brachte er sich in Stellung für ein mögliches Debüt in der Nationalmannschaft.

"Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer", sagte Wagner der "Bild", die daraus schließt, dass sich der bullige Stürmer bei Bundestrainer Joachim Löw anbietet. Ganz ohne Grundlage tut er das natürlich nicht. Sieben Tore erzielte Wagner in zwölf Ligaspielen der aktuellen Saison. Gegen Köln erzielte der 29-Jährige am vergangenen Wochenende einen Doppelpack.

Gegenüber weltfussball.de hatte sich Wagner Anfang Oktober noch zurückgehalten, was Kampfansagen angeht. "Grundsätzlich sage ich gern meine Meinung, aber beim Thema Nationalmannschaft möchte ich mich ein wenig zurückhalten", erklärte der 29-Jährige damals.

Ein A-Länderspiel hat der gebürtige Münchner noch nie absolviert. Allerdings spielte er in der U21-Nationalmannschaft, mit der 2009 Europameister wurde.