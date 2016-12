Nach Pfeifkonzert: Draxlers vor dem Abschied

Draxler steht beim VfL Wolfsburg vor dem Aus

Das Tischtuch zwischen dem VfL Wolfsburg und Julian Draxler scheint endgültig zerschnitten. Im Heimspiel gegen Berlin saß der 23-Jährige zu Beginn nur auf der Bank und wurde bei seiner Einwechslung von den Wolfsburg-Fans ausgepfiffen. Nach aktuellen Medienberichten ist der Weltmeister einer derjenigen Spieler, die den Verein alsbald verlassen sollen.

Laut "kicker" sind Gespräche zwischen Manager Klaus Allofs und Draxlers Berater Roger Wittmann bereits angelaufen. Dabei soll es um eine sofortige Lösung gehen. Ein Abgang im Winter steht kurz bevor. Kurios: Wittmann vertritt ebenfalls Luiz Gustavo, der gegen Hertha BSC auch nur auf der Bank saß und Vierinha, der sogar auf der Tribüne Platz nehmen musste. Gut möglich also, dass auch diese beiden ein Thema waren.

Wölfe-Coach Valérien Ismaël hatte bereits unter der Woche klargemacht, dass er auch auf Stars oder große Namen keine Rücksicht nimmt und ein klares Signal gesendet: "Meine Entscheidungen haben gezeigt, in welche Richtung es geht." Er wollte schauen, "wer bereit ist für diesen Kampf". Inbesondere in Draxlers Fall hat er "tiefgründige Probleme" ausgemacht, womit der Franzose wohl auf die seit Sommer immer wieder aufkochenden Wechselabsichten des ehemaligen Schalkers anspielte.

Allofs zählt Draxler an

Auch Allofs schlug in die selbe Kerbe. "Jeder Einzelne muss alles dafür tun, dass die Fans das Gefühl haben: Ich bin bereit, bin körperlich fit und signalisiere, dass ich alles für den Klub machen will", betonte der 59-Jährige und fügte hinzu: "Von Julian kommen diese Signale nicht."

Ein Verkauf ist nur die logische Folge des Theaters der letzten Monate. Ob der Geschäftsführer allerdings die Summe von 36 Millionen Euro wieder reinbekommt, die er 2015 für Draxler zahlte, ist fraglich. Andererseits: Auch beim Verkauf von André Schürrle an den BVB hat Allofs bewiesen, dass er in der Lage ist, in schwierigen Fällen einen guten Preis zu erzielen.