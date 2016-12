Gregoritsch: "Möchte beim HSV verlängern"

Michael Gregoritsch ist zur Zeit einer der Höhenflieger des HSV

Er ist der Mann der Stunde beim Hamburger SV: Drei Tore in zwei Spielen hat Michael Gregoritsch erzielt. Jetzt spricht er über das Geheimrezept von Coach Markus Gisdol und seine Zukunft bei den Hanseaten.

"Ich fühle mich beim HSV und in Hamburg absolut heimisch. Es gefällt mir hier", sagte der Österreicher gegenüber "Bild" und fügte hinzu: "Ich würde liebend gerne verlängern." Ein tolles Zeichen für den Nordklub in der krisengeschüttelten Zeit an der Elbe. Ein Problem gibt es trotzdem: "Bisher ist noch keiner auf mich zugekommen. Ich hoffe, das ändert sich. Ich würde gerne bleiben und so schnell wie möglich darüber reden."

Den Schritt vom VfL Bochum zum HSV im Jahr 2015 habe der 22-Jährige nie bereut. "Im Nachhinein bin ich stolz darauf, dass ich so hartnäckig geblieben bin und es gemacht habe. Was ich hier in eineinhalb Jahren erlebt habe, konnte man vorher nicht ahnen." Alles sei größer und massiver, als er es sich vorgestellt habe. Deshalb schob Gregoritsch auch gleich noch ein dickes Kompliment nach: "Wenn man Stadt und Umfeld sieht, gibt es in Deutschland nur zwei, drei Klubs, die mit dem HSV auf einem Level sind."

"Die offensivere Spielweise kommt auch mir zu Gute"

Nach zuletzt fünf Punkten aus drei Spielen sehen die Rothosen endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Für den Österreicher ein klares Zeichen der guten Arbeit des Teams zusammen mit Neu-Trainer Markus Gisdol. "Es wurde länger an den Schrauben gedreht. Die Maßnahmen haben sich gelohnt. Alle sind ein Stück konzentrierter, fokussierter." Außerdem sei die Mannschaft weiter zusammengewachsen. "Es macht Spaß, mit der Truppe zu kämpfen. Aber – wir spielen jetzt auch besser. Die offensivere Spielweise kommt auch mir zu Gute."

Gregoritsch selbst hat Extraschichten eingeschoben, um sich noch weiter zu verbessern. "Ich bin fast jeden Tag mit den Fitness-Trainern zu Extra-Einheiten im Kraftraum. Die pushen mich. Es macht Spaß, wenn man sieht, was rauskommt." Vor seiner Zeit beim HSV habe er noch 81 Kilo gewogen, nun sind weitere fünf Kilogramm an Muskelmasse draufgekommen.

Der 22-Jährige ist sich sicher, dass es mit der Rettung für die Hanseaten klappt. "Wir haben inzwischen abgestimmtere Laufwege, der Zusammenhalt und das Mannschaftsgefüge sind besser. Jeder macht für den anderen einen Schritt mehr. Es fühlt sich momentan sehr gut an." Natürlich seien sieben Punkte aus 13 Spielen zu wenig, "aber, der Aufwärtstrend ist erkennbar."