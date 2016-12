Meier-Erbe: SVD hat "nullkommanull Kontakt"

Rüdiger Fritsch lässt sich bei der Trainersuche Zeit

Die Verantwortlichen des SV Darmstadt 98 wollen sich bei der Suche nach einem neuen Trainer nicht unter Druck setzen lassen.

"Wir haben nullkommanull Kontakt zu niemandem bis dato. Wir werden uns genügend Zeit geben", sagte Präsident Rüdiger Fritsch am Dienstag, und verwies damit alle Spekulationen ins Reich der Fabeln.

Am Montag hatte sich der Tabellen-Drittletzte (acht Punkte) von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach getrennt. Die sechste Pflichtspielpleite in Folge (0:2 gegen den Hamburger SV) war zu viel. Ramon Berndroth, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, fungiert als Interimstrainer. Er wird wahrscheinlich am Samstag im Punktspiel beim SC Freiburg auf der Bank sitzen.