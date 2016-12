Kessler: "Der Höhenflug ist nicht vorbei"

Thomas Kessler vertritt zur Zeit Timo Horn im Tor des 1. FC Köln

Thomas Kessler steht seit drei Spielen im Tor des 1. FC Köln und vertritt Stammkeeper Timo Horn während dessen Verletzung. In seinem ersten Spiel feierte der 30-Jährige einen Derbysieg gegen Gladbach, danach gab es ein torloses Unentschieden gegen Augsburg und zuletzt eine bittere 0:4-Klatsche in Hoffenheim. Jetzt spricht der Torhüter über seine Zukunft beim FC und den Höhenflug der Geißböcke.

Dass die Kölner nach der Klatsche gegen die TSG auf Rang sieben abgerutscht sind und damit die schwächste Platzierung in dieser Saison erreichten, will Kessler gar nicht wirklich am Ende eines möglichen "Höhenflugs" festmachen, von dem in der Presse gesprochen wurde. "Der Höhenflug ist nicht vorbei, weil wir das nie als Höhenflug gesehen haben", sagte der Keeper in der "Sport Bild", uns war klar, dass die Leistungsdichte enorm ist in der Tabellenregion, in der wir uns befinden."

Deswegen seien auch die ganzen Ausfälle, zuletzt mit dem Kreuzbandriss von Marcel Risse, zwar "schwierig", weil man weiter versuchen müsse, das Gleichgewicht zu halten. "Aber ich weigere mich, die Situation negativ zu sehen. Was ich sehe, ist eine stete Entwicklung. Und die ist beim FC durchweg positiv." Beim Erreichen des Saisonziels mit Platz neun, das im Sommer ausgegeben wurde, sei der Klub "mehr als im Soll".

Zukunftspläne

Seit der Jugend spielt der heute 30-Jährige beim 1. FC Köln. "Ich liebe den Verein schon sehr", sagte Kessler. Natürlich sei es nicht befriedigend, dass er acht Jahre nur Ersatzspieler war, "aber der FC ist mein Klub und nicht irgendein Arbeitgeber", betonte der Torwart. Er zeigte sich erfreut, dass die Menschen nach den Querelen um den Abstieg im Jahr 2012 "wieder große Lust auf ihren FC und die Mannschaft" haben. Er selbst sei "stolz darauf, dabei zu sein".

"Wenn mein Körper mich lässt, würde ich gerne noch lange weitermache", blickte Kessler in die Zukunft, "klar liegt es nahe, dass ich meine Karriere beim FC beende." Er fügte jedoch mit einem Schmunzeln hinzu: "Vielleicht möchte ich auch noch bis 42 spielen, und ich weiß nicht, ob mich der Verein so lange erträgt."